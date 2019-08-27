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На "Спасской башне" впервые показали мини-лошадей

11:53
  • вторник
  • 27 августа 2019

Для детей с ограниченными возможностями провели благотворительное шоу

Парадный выезд конной полиции и представление миниатюрных лошадей — впервые на фестивале "Спасская башня" в Москве провели благотворительное шоу для детей с ограниченными возможностями.
Лучшие коллективы страны показали на Красной площади специальную программу, сообщает "ТВ Центр".

Зрители увидели шоу андалузских жеребцов, конный спектакль с пегасами и единорогами, а также выступление юных всадников из Кремлевской школы верховой езды. После на манеж вышел единственный в России конный духовой оркестр из республики Тыва. 

А на сцене театра российской армии накануне выступил военный оркестр КНДР. Коллектив на "Спасской башне" впервые. Торжественную церемонию закрытия фестиваля смотрите на нашем канале в воскресенье. Начало прямой трансляции - в 20.00.
 

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Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Репетиция парада участников фестиваля "Спасская башня"
Репетиция парада участников фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
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