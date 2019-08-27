На "Спасской башне" впервые показали мини-лошадей

Для детей с ограниченными возможностями провели благотворительное шоу

Парадный выезд конной полиции и представление миниатюрных лошадей — впервые на фестивале "Спасская башня" в Москве провели благотворительное шоу для детей с ограниченными возможностями.

Лучшие коллективы страны показали на Красной площади специальную программу, сообщает "ТВ Центр".

Зрители увидели шоу андалузских жеребцов, конный спектакль с пегасами и единорогами, а также выступление юных всадников из Кремлевской школы верховой езды. После на манеж вышел единственный в России конный духовой оркестр из республики Тыва.

А на сцене театра российской армии накануне выступил военный оркестр КНДР. Коллектив на "Спасской башне" впервые. Торжественную церемонию закрытия фестиваля смотрите на нашем канале в воскресенье. Начало прямой трансляции - в 20.00.

