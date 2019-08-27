"А как же муж?": Кудрявцеву заподозрили в неверности из-за пляжного фото с незнакомцами

Мускулистые красавцы зажали телезвезду с двух сторон

48-летнюю телеведущую Леру Кудрявцеву заметили в компании подтянутых незнакомцев на пляже в Сочи.

На днях на черноморском курорте стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Лера Кудрявцева отправилась туда без своего супруга - 31-летнего хоккеиста Игоря Макарова, от которого телеведущая родила дочь Машу.

Знаменитая телеведущая в Сочи не только работает, но и отдыхает. Так, например, она посетила пляж в компании своих друзей. Красавица опубликовала в Instagram фото, где она сидит на шезлонге между двумя подтянутыми мужчинами. На груди одного из них наблюдательные подписчики разглядели следы от губной помады, по цвету совпадающей с помадой Кудрявцевой.

"Очень люблю уютных и комфортных людей рядом. С недавнего времени просто отсекаю от себя все "ненужности". Как у вас с этим?" - написала телезвезда. Многие фолловеры согласились с тем, что общение с "токсичными" людьми и "энергетическими вампирами" осложняет жизнь. Однако некоторые интернет-пользователи отказались обсуждать "ненужности" и попросили Кудрявцеву объяснить, что это за красавцы отдыхают вместе с ней на пляже. Кто-то даже предположил, что телеведущая "отсекла" от себя молодого супруга.

- Лера, Вас муж не ревнует?

- А муж как на это смотрит?

- А как же муж?

- Любопытно... кого Вы уже успели отсечь?

- У того, что слева, на груди, что, след от твоей губной помады?

Напомним, Кудрявцева была замужем трижды. С хоккеистом Макаровым они поженились в 2013 году. От первого брака у артистки остался 29-летний сын.

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