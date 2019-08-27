Жена Овечкина о жизни в декрете: мечтаю о втором ребенке

А ее супруг - о втором кубке Стэнли

Анастасия Шубская рассказала о планах на ближайшие пять лет своей семейной жизни с хоккеистом Александром Овечкиным.

Супруга капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина призналась, что мечтает о втором ребенке. Но при этом девушка не намерена надолго задерживаться в декрете и хочет в скором времени вернуться к работе.

Моя мама (покойная актриса Вера Глаголева – прим.ред.), несмотря на то что у нее было трое детей, всегда работала. Она не сидела дома без дела, готовя борщи. <…> Видимо, я унаследовала это от нее", - рассказала Шубская в интервью журналу HELLO!

Также Анастасия очень гордится своим супругом и хочет, чтобы он завоевал второй Кубок Стэнли, пишет "Газета.Ru".

Александр Овечкин и Анастасия Шубская оформили отношения в 2016 году. Супруги воспитывают сына Сергея, которому в августе исполнился год.