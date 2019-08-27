Строящуюся Коммунарскую линию метро продлят до Троицка

На участке разместятся шесть станций

Коммунарская линия метро будет продлена в Троицк. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Линия пройдет вдоль Калужского шоссе от станции "Столобово" (она будет связана пересадкой со станцией "Коммунарка" на Сокольнической линии) до города Троицк. На участке длиною 14,6 километра планируют открыть шесть станций, их рабочие названия пока такие: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк".

На участке "Сосенки" - "Десеновское" метро будет наземным, на всех остальных – подземным. У каждой станции будут построены подъездные дороги и перехватывающие парковки, отметил Собянин.