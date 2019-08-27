ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Строящуюся Коммунарскую линию метро продлят до Троицка

11:17
  • вторник
  • 27 августа 2019

На участке разместятся шесть станций

Коммунарская линия метро будет продлена в Троицк. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как будет расти московское метро в ближайшие годы

Линия пройдет вдоль Калужского шоссе от станции "Столобово" (она будет связана пересадкой со станцией "Коммунарка" на Сокольнической линии) до города Троицк. На участке длиною 14,6 километра планируют открыть шесть станций, их рабочие названия пока такие: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк".

На участке "Сосенки" - "Десеновское" метро будет наземным, на всех остальных – подземным. У каждой станции будут построены подъездные дороги и перехватывающие парковки, отметил Собянин.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Метрострой
Метрострой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.