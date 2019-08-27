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"Перепуганный кролик": Зеленского призвали смелее защищать интересы Украины

11:36
  • вторник
  • 27 августа 2019

Политик получил обидную характеристику

Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына призвала украинского президента Владимира Зеленского стать смелее и активнее отстаивать интересы страны. 
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Федына заявила, что одной из главнейших обязанностей президента является проведение внешней политики. "И каждый президент должен биться за свое государство как лев. Сегодня у нас президент напоминает какого-то перепуганного кролика, который не знает, что, где и как сказать", - цитирует депутата "Политнавигатор".  

По словам Федыной, она никогда не поддерживала Владимира Зеленского, однако считает необходимым, чтобы президент "начал защищать Украину", а не "свой или какой-то олигархический интерес". 

Ранее ведущий львовского телеканала "НТА" Остап Дроздов назвал "безмозглыми баранами" украинцев, которые на президентских выборах голосовали за бывшего комика Зеленского. 

Напомним, что Владимир Зеленский произнес свою инаугурационную речь ровно 100 дней назад. 

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