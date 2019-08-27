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Евгения Медведева попробует себя в новом статусе

11:52
  • вторник
  • 27 августа 2019

Фигурное катание спортсменка не забросит

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио, которая состоится в 2020 году.

Такое решение озвучили во вторник в Олимпийском комитете России (ОКР). Медведева будет сопровождать нашу сборную на протяжении ближайшего года, пишет РИА Новости. При этом Медведева продолжит заниматься фигурным катанием.

"Для меня это немножко необычно. Для меня это будет присутствие на моей второй Олимпиаде. Я очень рада, что у меня получится почувствовать атмосферу Олимпийских игр" – заявила kp.ru "Комсомольской правде" фигуристка.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля до 9 августа 2020 года. На этих Играх Россия сможет сформировать полноценную олимпийскую команду и выступить под собственным флагом. Наша страна была лишена этого права на зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году из-за допингового скандала.

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