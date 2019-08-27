Евгения Медведева попробует себя в новом статусе

Фигурное катание спортсменка не забросит

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио, которая состоится в 2020 году.

Такое решение озвучили во вторник в Олимпийском комитете России (ОКР). Медведева будет сопровождать нашу сборную на протяжении ближайшего года, пишет РИА Новости. При этом Медведева продолжит заниматься фигурным катанием.

"Для меня это немножко необычно. Для меня это будет присутствие на моей второй Олимпиаде. Я очень рада, что у меня получится почувствовать атмосферу Олимпийских игр" – заявила kp.ru "Комсомольской правде" фигуристка.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля до 9 августа 2020 года. На этих Играх Россия сможет сформировать полноценную олимпийскую команду и выступить под собственным флагом. Наша страна была лишена этого права на зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году из-за допингового скандала.