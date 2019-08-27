Мороженое Путина на МАКСе подорожало на 10 рублей

Два года назад пломбир стоил 60 рублей

В подмосковном Жуковском открылся Международный аэрокосмический салон. Разработки представят более 800 компаний. МАКС-2019 посетит Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

На прошлом МАКСе президент успел попробовать мороженое. Путин в сопровождении российских чиновников подошел к холодильнику и приобрел пломбир. На сдачу он угостил мороженым сопровождавшую его делегацию. Как пишет РИА Новости, в 2017 году пломбир президента стоил 60 рублей. В этом году он подорожал на 10 рублей. Рожок, который 2 года назад выбрали Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров, сегодня стоит 150 рублей.

Видео: Путин поел мороженого на МАКС-2017