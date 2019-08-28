Какие изменения ждут школьников в новом учебном году

У учеников новый год наступает не в январе, а в сентябре

Новые обязательные предметы

С первого сентября для начальной школы вводится обязательный предмет – шахматы. Он заменит третий урок физкультуры на неделе. Также школьников ждет изучение второго иностранного языка. Однако он станет обязательным не во всех учебных заведениях, так как не все регионы располагают преподавательскими ресурсами.

А что на счет телефона на уроках?

Перед началом учебного года школы получат рекомендации по использованию мобильного телефона школьниками. Учитель может запретить использование гаджетов на уроках и переменах, выделив под них специальные места для хранения – телефон можно будет забрать только после окончания всех уроков. Однако на данный момент это всего лишь рекомендации, окончательное решение будет принимать администрация школы.

Школьные завтраки станут вкуснее

В школах пройдет мониторинг организации питания учеников, он завершится осенью. Ожидается, что после проверки увеличится финансирование школьных столовых и будет разработано полезное меню. В основу будут взяты лучшие практики, которые уже применяются в разных регионах страны.

Школьная форма

В 2020 году, как ожидается, утвердят национальный стандарт на школьную форму. Требования к одежде, в которой школьники проводят по 4-8 часов в день, рассмотрят в Минпромторге. Эксперты уточняют, что она должна быть доступной, из экологичных материалов и без "эффекта скафандра".

ВПР для 7-го и 8-го классов

С 2020 года всероссийские проверочные работы (ВПР) станут обязательными для учеников седьмого и восьмого классов. Раньше руководство школы само решало, принимать в них участие или нет. Четвертые, пятые и шестые классы продолжат писать ВПР без изменений, как это было год назад.

Изменения в ОГЭ

Экзамен для девятиклассников - ОГЭ – в этом учебном году будет включать в себя больше практики. Так, например, школьникам предложат написать небольшую программу на компьютере для экзамена по информатике или провести лабораторный эксперимент для экзамена по химии и физике.

Дополнительные баллы на ЕГЭ

Минкультуры выступило с предложением дать дополнительные баллы на ЕГЭ школьниками, окончившим художественную или музыкальную школу, если они собираются поступать на творческую специальность. Документы уже направили в Минобрнауки.

На данный момент абитуриенты могут получить до 10 дополнительных баллов за аттестат с отличием, волонтерство и золотой значок ГКО.

ЕГЭ по истории станет обязательным?

Не в этом году. Экзамен по истории без сомнения станет обязательным, однако министр просвещения Ольга Васильева не хочет, что он совпадал с введением в 2022 году обязательной сдачи ЕГЭ по иностранному языку.

Культурный эксперимент

Для младших школьников введут так называемый "культурный норматив". Малыши будут посещать выставки, концерты, читать книги и смотреть фильма, а после рассказывать о своих впечатлениях в дневнике. Эксперты уверяют, что список рекомендованных "культурных норм" будет интересным.

Эксперимент пройдет только в восьми регионах страны: в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.

Тест на наркотики

С седьмого класса в школах начнут проводить тест на наркотики. Акция пройдет с 15 сентября по 15 ноября на добровольных основах.

3D-принтеры - школам

Школы 50 регионов России оборудуют кабинетами с 3D-принтерами, интерактивными панелями, конструкторами по робототехнике и VR-очками. Кроме того, в некоторых школах у учеников появится возможность посещать виртуальные концертные залы и слушать выступления онлайн.