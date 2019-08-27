"Аллу почему не берете?" Галкин с детьми умилил народ

Артист сожалеет, что лето заканчивается

Максим Галкин не дает своим детям скучать. В его инстаграме появилось новое видео, на котором Гарри и Лиза усердно гребут в надувной лодке, пока папа на заднем плане делает зарядку.

В подписи к видео артист заметил, что август заканчивается и сопроводил свой комментарий несколькими грустными смайлами, а также тегом "работатьнехочу". Впрочем, настроение у Галкина в ролике совсем не печальное — он жизнерадостно станцевал под песню Arcash "Лечу на море".

Поклонники Галкина пришли в восторг от ролика. В комментариях они заявили, что артист – замечательный папа, с которым детям не приходится скучать.

"Прекрасно, когда у деток есть такой позитивный, замечательный папа", - пишет shevkunova32 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции)

"Отец от бога или божественный отец", - восхищена m_zhan2406. "Как же детям повезло с родителями", - согласна с ней ludmila__olegovna.

Однако не обошлось без придирок. Один из комментаторов заметил ляп в видео – в начале ролика Лиза сидит в лодке без кепки, а в середине – уже в ней. Другие усомнились, что дети вообще смогут куда-то уплыть.

"Дети-то гребут в разные стороны, не удивительно, что лодка не двигается с места", - заметила olga_kuorti, ничуть не смутившись, что лодка стоит на мраморном полу.

Других встревожило отсутствие в семейной лодке супруги Максима Галкина – Аллы Пугачевой.

"Аллу почему не берете с собой?" – возмутилась sv.etlana6202.

"Почему Аллочка никогда так с вами не танцует))))))" – недоумевает galstian.arpine.