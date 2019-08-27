Варум в отсутствие Агутина обернулась русалкой

А Киркоров лишился ног

Российская певица Анжелика Варум вместе с мужем Леонидом Агутиным посетила фестиваль "Новая волна" в Сочи.

Пока ее муж отсутствовал, артистка успела сделать несколько фотографий с коллегами по цеху – Филиппом Киркоровым и Ани Лорак. Фанатов восхитил образ Варум, который она выбрала для фестиваля: ее точеную фигуру подчеркнула белая блузка с вырезом и юбка с пайетками, очень похожая на рыбий хвост.

"Какая красавица, настоящая русалка", "Словно помолодела", "Красавица! Королева! Загляденье!", - цитирует восторженных фанатов интернет-портал "Дни.ру".

Не менее наблюдательные подписчики обнаружили, что у Киркорова отсутствуют ноги, видимо, он спрятал их за двумя очаровательными артистками. "Прикольно, не могу, Филипп мастер иллюзии", "Я долго искала ноги Фила, интересное фото", - написали поклонники. (Орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.).