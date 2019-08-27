Придуманное принцем Гарри прозвище ошеломило Кейт Миддлтон

Так ее еще никто не называл

Британский журналист и телеведущий Скотт Миллс сообщил, что принц Гарри дал Кейт Миддлтон панибратское прозвище. За глаза он называет ее Кэт, что с английского языка переводится как "кошка".

Герцогиня Кембриджская предпочитает, чтобы на официальных мероприятиях ее называли Кэтрин. В узком кругу друзей и родных монаршую особу именуют просто Кейт. Однако Скотт Миллс узнал еще об одном варианте употребления ее имени. По словам журналиста, в одном из интервью принц Гарри несколько раз назвал ее Кэт.

Скотт Миллс спросил Кейт Миддлтон, знает ли она о таком своем прозвище. Как пишет The Daily Express, этот вопрос привел герцогиню в замешательство. "Я не знаю, мне эта "Кэт" не знакома. Но вообще-то я отзываюсь на все имена", - заявила ошеломленная супруга принца Уильяма.

Ранее сообщалось, что Миддлтон воспользовалась случаем для сближения с королевой Елизаветой II. Это произошло во время поездки в церковь в Шотландии.