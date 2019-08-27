Что категорически нельзя делать на Успение Богородицы

В этот день православные вспоминают мать Иисуса Христа

28 августа православные россияне отмечают Успение Пресвятой Богородицы - праздник, посвященный окончанию земной жизни Девы Марии.

Согласно библейскому преданию, мать Иисуса Христа узнала о надвигающейся смерти от архангела Гавриила. Небесный посланник убедил Богородицу не бояться покидать бренную землю, поскольку ее душу ждет вечная жизнь. Проститься с Девой Марией пришли все апостолы, которые в тот день чудесным образом оказались в Иерусалиме.

28 августа в храмах проводятся богослужения, посвященные успению величайшей из христианских святых. Стоя перед иконой Богородицы, верующие просят ее о помощи в принятии важных решений, о защите от болезней и страхов перед смертью, а также об укреплении веры.

На Руси в этот день провожали лето и встречали осень. 28 августа хозяйки обычно консервировали овощи и фрукты, варили компоты и варенье.

Как бывает со всеми христианскими праздниками, Успение Пресвятой Богородицы сопряжено с определенными запретами. Некоторые из них способны удивить своей оригинальностью. Так, например, в этот праздник нельзя ходить босиком по росе, поскольку она символизирует собой слезы. Кто проливает эти слезы, доподлинно неизвестно - то ли это плачет сама Богородица, то ли это православные оплакивают усопшую святую. Людям, нарушившим этот запрет, пророчат беды и напасти.

В народе верят, что неудачи обрушатся на голову православных, которые 28 августа наденут старую или неудобную обувь. Чтобы не сбиться с жизненного пути, постарайтесь в праздничный день не набить себе на ногах мозолей.

Молодым девушкам, которые не хотят окончить свои дни в одиночестве, запрещено разговаривать до утреннего умывания. При этом умываться желательно ключевой водой. В идеале еще нужно приговаривать: "Пресвятая Матерь Божья, ты всех знаешь, всех соединяешь. Помоги мне суженого найти".

28 августа настоятельно не рекомендуется ходить в парикмахерскую. "Волосы стричь - в слезах ходить", - так говорили в старину. Стриженных в этот день девушек пугали тем, что новая прическа неотвратимо испортит им судьбу.

На Успение Пресвятой Богородицы вообще лучше не брать в руки колющие и режущие предметы. Уж один-то день как-нибудь можно обойтись без ножа, считают суеверные люди. Они советуют, например, не резать хлеб, а ломать его руками.

Кроме того, во время праздника воспрещается варить пищу, так как это может вызвать проблемы со здоровьем. Также нельзя разводить огонь, потому что свет якобы может привлечь напасти.

Более привычные для современных людей запреты касаются шумных гуляний, а также ссор и ругани. Священнослужители рекомендуют прихожанам потратить свои душевные силы на более пристойные дела - на молитвы, поход в храм и на чтение религиозной литературы.