В России резко возросло число больных неизлечимым недугом

В лидерах - Псковская область

В России резко возросло число заболевших сахарным диабетом – за пять лет число пациентов выросло на 23%.

Так, по данным Минздрава, в 2013 году заболевших было 3,9 миллиона человек, а в конце 2018 года – 4,8 миллиона человек, сообщает RT.

Больше всего больных диабетом проживает в Псковской области (4,8 тысячи случаев на 100 тысяч человек), за ней следуют Тульская и Ивановская области (по 4,5 тысячи). Самые низкие показатели в Дагестане – 1,1 тысячи случаев на 100 тысяч человек.

По мнению экспертов, это происходит из-за того, что россияне переедают, не борются с лишним весом, мало двигаются и не занимаются спортом, пишет агентство URA.RU. Диагностика сахарного диабета в России находится на хорошем уровне, однако многие халатно относятся к своему здоровью и не контролируют уровень глюкозы в крови.