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На МАКС представили "летающий Aurus" (видео)

12:55
  • вторник
  • 27 августа 2019

Салон похож на президентский лимузин

На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском впервые показали новый вертолет люкс-класса — "Ансат Aurus". Видео публикует ТВЦ.RU.

Вертолет создан специалистами компании "Вертолеты России" при участии разработчиков проекта "Кортеж" — НАМИ. Его салон выполнен в стилистике лимузинов Aurus. Вертолет сможет перевозить пять человек.

Лимузин Aurus использует для своих поездок президент Владимир Путин. В линейку автомобилей входят кабриолет, седан, лимузин и минивэн.

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