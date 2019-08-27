На МАКС представили "летающий Aurus" (видео)

Салон похож на президентский лимузин

На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском впервые показали новый вертолет люкс-класса — "Ансат Aurus". Видео публикует ТВЦ.RU.

Вертолет создан специалистами компании "Вертолеты России" при участии разработчиков проекта "Кортеж" — НАМИ. Его салон выполнен в стилистике лимузинов Aurus. Вертолет сможет перевозить пять человек.

Лимузин Aurus использует для своих поездок президент Владимир Путин. В линейку автомобилей входят кабриолет, седан, лимузин и минивэн.