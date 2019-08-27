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Медведев призвал главу Рязанской области включиться в работу

14:49
  • вторник
  • 27 августа 2019

Премьер провел встречу с Николаем Любимовым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с главой Рязанской области Николаем Любимовым реализацию национальных проектов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отметил губернатор, область активно включилась в работу. На основе 11 нацпроектов власти разработали 49 региональных. Уже завершено строительство восьми объектов дошкольного образования. До 2022 года власти планируют полностью решить проблему нехватки мест в ясельных группах. По словам Медведева, президент поручил подготовить предложения по совершенствованию порядка оказания услуг - в сфере здравоохранения.

"Думаю, это актуально для Рязанской области, как и для всех наших областей. Просил бы  вас тоже  в  эту работу включиться", - сказал Медведев.

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