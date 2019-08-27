Пожар не повредил памятники Рождественского монастыря в Москве

Специалистам предстоит оценить размер ущерба

Памятники культуры не пострадали во время пожара в Рождественском монастыре, который произошел накануне вечером. Как заявили в Мосгорнаследии, в ближайшее время эксперты оценят ущерб и установят причину возгорания.

Центр Москвы, примерно в 7 вечера в небе над Бульварным кольцом начинают распространяться клубы дыма. Источник пожара оказался за стенами Рождественского монастыря. Огонь продолжает бушевать ещё в течение часа. Подобраться к нему спасателям удается не сразу. Как выяснится позднее, загорелись деревянные перекрытия под крышей двухэтажного здания, где находятся монашеские кельи. Полностью потушить пожар удалось лишь около десяти часов. Ему была присвоена первая степень сложности из пяти возможных.

Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь один из старейших и известнейших Москве. Он был основан в 1386 году в память о победе на Куликовом поле. По данным сайта монастыря, строительство Храма поддерживал Дмитрий Донской, а духовником обители некогда был сам Сергий Радонежский. В 1525 году здесь против своей воли была подстрижена в монахи супруга Василия III Великая княгиня Соломония Сабурова, она же преподобная София Суздальская. А на карте столицы монастырь дал начало улице Рождественка и Рождественскому бульвару.

Утром на осмотр места пожара выезжали специалисты Мосгорнаследия. Они сообщили: все исторические памятники Рождественского монастыря целы. Специалистам ещё предстоит оценить размеры ущерба и причину возгорания. Среди версий выдвигаются и реставрационные работы на территории обители, и неисправная проводка, и неправильное хранение горючих материалов.

Татьяна Сидорова, Сергей Сенченков "ТВ Центр".