Появилось видео пожара на Малой Дмитровке в Москве

Сгорела пятикомнатная квартира

В центре Москвы горела пятикомнатная квартира под крышей жилого дома на Малой Дмитровке. Как сообщает "ТВ Центр", помещение сдаётся под офисы - и пожар произошёл в одной из комнат по неизвестной пока причине.

Огонь быстро охватил площадь в 10 квадратных метров. Чтобы пламя не перекинулось на другие квартиры, а также на крышу, на место выехали 15 пожарных расчётов. Ликвидировать открытое горение удалось за полчаса. Однако пламя успело проникнуть в перекрытия - и только с помощью спецтехники его удалось сбить. Пострадавших нет.