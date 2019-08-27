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Появилось видео пожара на Малой Дмитровке в Москве

15:03
  • вторник
  • 27 августа 2019

Сгорела пятикомнатная квартира

В центре Москвы горела пятикомнатная квартира под крышей жилого дома на Малой Дмитровке. Как сообщает "ТВ Центр", помещение сдаётся под офисы - и пожар произошёл в одной из комнат по неизвестной пока причине.

Огонь быстро охватил площадь в 10 квадратных метров. Чтобы пламя не перекинулось на другие квартиры, а также на крышу, на место выехали 15 пожарных расчётов. Ликвидировать открытое горение удалось за полчаса. Однако пламя успело проникнуть в перекрытия - и только с помощью спецтехники его удалось сбить. Пострадавших нет.

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