Собянин: Основные работы по реконструкции Филевской линии метро завершены

Об этом мэр Москвы сообщил, осматривая ход работ по капитальному ремонту ветки

Большая реконструкция Филёвской линии столичного метро, которая длилась почти три года, близится к завершению. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая результаты ремонта на станциях "Кутузовская" и "Фили". Здесь полностью обновили платформы и вестибюли, которые буквально собирали заново. За 60 лет эксплуатации такие работы на одной из старейших веток московского метро никогда не проводились.

Пассажиры Филевской линии метрополитена могут вздохнуть с облегчением - после трех лет непрекращающегося ремонта и связанного с этим неудобств - линия подземки скоро окончательно войдет в строй. Строители пообещали еще два краткосрочных закрытия в выходные. И все. Реконструкция Филевской будет завершена.

От прежних станций осталось только название. Ведь перед строителями стояла задача не восстановить станцию в прежнем формате, а сделать ее современной и комфортной. Кажется, получилось.

Филевская линия метро - это около 15 километров пути. Из 13 станций семь являются наземными. Из-за открытого способа строительства платформы и перегоны от "Студенческой" до "Кунцевской" приняли на себя основную погодную нагрузку. За 60 лет эксплуатации линии капитально ее ни разу не ремонтировали. Несущие конструкции вестибюлей и платформ пришли в негодность: нарушена гидроизоляция, по стенам поползли трещины.

"По большому счету ее надо было закрывать. Главные варианты были - закрыть на несколько лет и на закрытой линии уже проводить реконструкцию. Мы приняли решение, что линию не закрываем. Оставляем технологические окна в выходные. Во все остальные рабочие дни линия будет по-прежнему работать", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сказано - сделано. Вместо запланированных шести лет справились вдвое быстрее. В таком режиме все три года на "голубой" ветке метрополитена работа не прекращалась ни днем, ни ночью. Разобраны старые вестибюли и платформы, укреплены фундаменты, и все возведено вновь. Переложены инженерные сети. Заменены пути. Причем так, что жители ближайших домов наверняка оценили. Благодаря резиновой подушке шума стало меньше. Оборудованы лифты для маломобильных граждан, установлены новые турникеты. Спроектированные заново входы и выходы из метро позволили увеличить пассажиропоток.

"Она стала современной, надежной. Основные работы выполнены. Остались небольшие работы по благоустройству, лифтам, ряду каких-то технологических вещей, уже несущественных. Сегодня можно уже сказать, что Филевская линия спасена. У нее новое рождение", - заключил Собянин.

Новые поезда "Москва" - как дополнительное приложение к похорошевшим станциям. Просторные, современные. Пассажиры это заметили (см. видео).

Еще в проекте - шумозащитные экраны. Их устанавливают на перегонах семи открытых станций. И скоро - интеграция с МЦД. Пересадка на станции "Фили" позволит пассажирам из Лобни и Одинцова значительно сократить время на дорогу.

Анастасия Мартынова, Сергей Давидяк и Андрей Талалай, "ТВ Центр", Москва.

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