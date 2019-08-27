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Гостей "Цветочного джема" ждет особая программа на День города

15:04
  • вторник
  • 27 августа 2019

В том числе конкурс любительских цветников

В Москве продолжается фестиваль "Цветочный джем". Город украсили оригинальные авторские сады, созданные дизайнерами из разных стран мира.

Как отмечает "ТВ Центр", площадки фестиваля расположены не только в центре, но и по всей  Москве. Сюда можно прийти всей семьёй, приобрести сладости, фрукты, фермерские сыры и другие продукты, посмотреть спектакли, концерты, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах.

В День города 8 сентября гостей ждёт особая программа, в том числе крупнейший в мире конкурс любительских цветников. Зарегистрировавшись на сайте, все желающие смогут  получить инвентарь и садовый материал и создать на фестивальных площадках цветники своей мечты. Победители  этого конкурса выиграют призы и главное - примут участие в украшении  родного города. Москве исполняется  872 года.

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Площадки фестиваля "Цветочный джем"
Площадки фестиваля "Цветочный джем"
Площадки фестиваля "Цветочный джем"
Площадки фестиваля "Цветочный джем"
Площадки фестиваля "Цветочный джем"
Площадки фестиваля "Цветочный джем"
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