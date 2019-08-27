В Балашихе поймали толпу нелегалов

Для транспортировки мигрантов понадобился автобус

Почти 50 нелегальных мигрантов выявили полицейские в подмосковной Балашихе. Все они работали в одном из ангаров в деревне Дятловка, передает "ТВ Центр".

При виде сотрудников в форме нелегалы буквально разбежались в разные стороны. Тем не менее, всех доставили в отдел полиции - для этого понадобился целый автобус. В полиции на нарушителей миграционного учёта составили 46 протоколов. Теперь каждому предстоит оплатить штраф в пять тысяч рублей, после чего их депортируют на родину.

В отношении организаторов бизнеса возбуждены уголовные дела. Три человека отправлены под подписку о невыезде. Им грозит до трех лет лишения свободы.

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