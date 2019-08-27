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Путин разрешил Эрдогану заглянуть в кабину Су-57

13:37
  • вторник
  • 27 августа 2019

СМИ писали о заинтересованности Анкары в покупке российских истребителей

В подмосковном Жуковском открылся Международный аэрокосмический салон. Старт МАКСу дал президент Владимир Путин, который во вторник проводит там переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Он впервые посещает МАКС.

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После выступления на сцене Путин и Эрдоган отправились смотреть экспозицию салона. Российский лидер показал турецкому президенту новейший истребитель пятого поколения Су-57. Эрдоган, стоя рядом с Путиным, смог заглянуть в кабину. Видео публикует ТВЦ.RU.

Открывая МАКС, президент России выразил уверенность, что отечественные разработки заинтересуют турецких партнеров. Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества

"Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны и уникальных традиций самолетостроения, что позволяет России оставаться в числе флагманов авиакосмической отрасли", - отметил Путин.

Турция может быть заинтересована в покупке российских самолетов, в том числе Су-57 и Су-35. Ранее США отказались продавать Анкаре F-35 из-за покупки комплексов С-400. Вашингтон настаивал на том, чтобы Турция вместо российских комплексов приобрела американские системы Patriot.

Кремль информацию о возможных поставках Турции российских истребителей не комментирует.

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