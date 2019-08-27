Путин разрешил Эрдогану заглянуть в кабину Су-57

СМИ писали о заинтересованности Анкары в покупке российских истребителей

В подмосковном Жуковском открылся Международный аэрокосмический салон. Старт МАКСу дал президент Владимир Путин, который во вторник проводит там переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Он впервые посещает МАКС.

После выступления на сцене Путин и Эрдоган отправились смотреть экспозицию салона. Российский лидер показал турецкому президенту новейший истребитель пятого поколения Су-57. Эрдоган, стоя рядом с Путиным, смог заглянуть в кабину. Видео публикует ТВЦ.RU.

Открывая МАКС, президент России выразил уверенность, что отечественные разработки заинтересуют турецких партнеров. Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества

"Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны и уникальных традиций самолетостроения, что позволяет России оставаться в числе флагманов авиакосмической отрасли", - отметил Путин.

Турция может быть заинтересована в покупке российских самолетов, в том числе Су-57 и Су-35. Ранее США отказались продавать Анкаре F-35 из-за покупки комплексов С-400. Вашингтон настаивал на том, чтобы Турция вместо российских комплексов приобрела американские системы Patriot.

Кремль информацию о возможных поставках Турции российских истребителей не комментирует.