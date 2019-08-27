Жена Юдашкина показала фото попавшего в беду внука

Трехлетний непоседа получил травму в Гонконге
61-летняя Марина Юдашкина, супруга знаменитого модельера, выложила фотографию внуков, которые купаются в бассейне в Гонконге.
На днях 28-летняя Галина, дочь Валентина и Марины Юдашкиных, прилетела в китайский город. Ее сопровождали муж и сыновья - трехлетний Анатолий и годовалый Аркадий. Вскоре жена модельера прибыла в Гонконг, чтобы увидеться с внуками.
27 августа Марина Юдашкина выложила в Instagram снимки, на которых Анатолий и Аркадий играют в бассейне на одной из двух башен Куллинан. Эти строения считаются самыми высокими жилыми зданиями Гонконга. На кадрах видно, что Анатолий сломал правую руку, но это не мешает ему резвиться в воде.
Юдашкина предпочла умолчать о том, при каких обстоятельствах старший внук получил травму. "У Аркаши новый купальный костюм!" - написала супруга модельера, которую умилил внешний вид малыша.
Тем не менее подписчиков обеспокоило самочувствие травмированного мальчика. Они пожелали Анатолию скорейшего выздоровления и поразились его стойкостью.
- А на лице у него: "А мне все нипочем".
- Боже, где умудрился травмировать руку.
- Малыш, давай поправляйся.
- О, вот непоседы! Руку сломал! Выздоравливайте!
- Ничего себе, Анатолий с травмированной рукой собрался плавать!
- "Богиня": 61-летняя жена Юдашкина поразила точеной фигуркой
- "Любимый Валечка": Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
- "Его заменить невозможно": Юдашкин о мире моды без Лагерфельда
- Дочь сообщила о состоянии онкобольного Юдашкина
- Говорит шепотом: новые данные о состоянии больного раком Юдашкина