Жена Юдашкина показала фото попавшего в беду внука

Трехлетний непоседа получил травму в Гонконге

61-летняя Марина Юдашкина, супруга знаменитого модельера, выложила фотографию внуков, которые купаются в бассейне в Гонконге.

На днях 28-летняя Галина, дочь Валентина и Марины Юдашкиных, прилетела в китайский город. Ее сопровождали муж и сыновья - трехлетний Анатолий и годовалый Аркадий. Вскоре жена модельера прибыла в Гонконг, чтобы увидеться с внуками.

27 августа Марина Юдашкина выложила в Instagram снимки, на которых Анатолий и Аркадий играют в бассейне на одной из двух башен Куллинан. Эти строения считаются самыми высокими жилыми зданиями Гонконга. На кадрах видно, что Анатолий сломал правую руку, но это не мешает ему резвиться в воде.

Юдашкина предпочла умолчать о том, при каких обстоятельствах старший внук получил травму. "У Аркаши новый купальный костюм!" - написала супруга модельера, которую умилил внешний вид малыша.

Тем не менее подписчиков обеспокоило самочувствие травмированного мальчика. Они пожелали Анатолию скорейшего выздоровления и поразились его стойкостью.

- А на лице у него: "А мне все нипочем".

- Боже, где умудрился травмировать руку.

- Малыш, давай поправляйся.

- О, вот непоседы! Руку сломал! Выздоравливайте!

- Ничего себе, Анатолий с травмированной рукой собрался плавать!