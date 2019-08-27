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Жена Юдашкина показала фото попавшего в беду внука

14:17
  • вторник
  • 27 августа 2019

Трехлетний непоседа получил травму в Гонконге

61-летняя Марина Юдашкина, супруга знаменитого модельера, выложила фотографию внуков, которые купаются в бассейне в Гонконге. 
61-летняя жена Юдашкина похвасталась стройными ногами

На днях 28-летняя Галина, дочь Валентина и Марины Юдашкиных, прилетела в китайский город. Ее сопровождали муж и сыновья - трехлетний Анатолий и годовалый Аркадий. Вскоре жена модельера прибыла в Гонконг, чтобы увидеться с внуками. 

27 августа Марина Юдашкина выложила в Instagram снимки, на которых Анатолий и Аркадий играют в бассейне на одной из двух башен Куллинан. Эти строения считаются самыми высокими жилыми зданиями Гонконга. На кадрах видно, что Анатолий сломал правую руку, но это не мешает ему резвиться в воде. 

Юдашкина предпочла умолчать о том, при каких обстоятельствах старший внук получил травму. "У Аркаши новый купальный костюм!" - написала супруга модельера, которую умилил внешний вид малыша.  

Тем не менее подписчиков обеспокоило самочувствие травмированного мальчика. Они пожелали Анатолию скорейшего выздоровления и поразились его стойкостью. 

- А на лице у него: "А мне все нипочем". 

- Боже, где умудрился травмировать руку. 

- Малыш, давай поправляйся. 

- О, вот непоседы! Руку сломал! Выздоравливайте!

- Ничего себе, Анатолий с травмированной рукой собрался плавать!

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