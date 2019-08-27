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"Продал квартиру": Пьеха погряз в долгах из-за наркомании

14:32
  • вторник
  • 27 августа 2019

Бабушка денег не дала

Российский артист Стас Пьеха уже много лет ведет здоровый образ жизни, однако в юности алко- и наркозависимость едва не стоила ему жизни.

С 13-летнего возраста Стас пристрастился к курению и алкоголю, а потом и вовсе перешел на наркотики. Страшная правда вскрылась, когда Пьеха уснул с сигаретой в зубах и устроил пожар. У него сгорел свитер, и мать увидела следы от уколов на руках.

Началась череда реабилитационных центров, сеансов очистки организма, терапий по восстановлению психики. "То чудо, что я еще жив. У меня было три реанимации и инфаркт. Много раз я оказывался на краю гибели", - вспоминал артист.

После того, как артист выкарабкался, он решил открыть собственный реабилитационный центр, чтобы помогать людям с пагубными зависимостями. Для этого Пьехе пришлось продать квартиру и влезть в долги, с которыми он до сих пор расплачивается. Денег у мамы и бабушки Пьеха не просил - в их семье принято, чтобы каждый зарабатывал деньги самостоятельно.

"У меня были небольшие активы, которые я продал, продал квартиру и построил клинику. На сегодняшний день она сама себя содержит, хотя до сих пор имею большое количество долгов", - рассказал певец интернет-изданию "Дни.ру".

Однако все это вторично по сравнению с той отдачей, которую артист получает, помогая людям, даря им надежду и опыт.

Программа "Мой герой". Стас Пьеха

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