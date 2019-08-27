Собянин: метро придет в Троицк

Продление Коммунарской линии разгрузит оранжевую ветку

Продление Коммунарской линии метро, которая будет проходить до Троицка, станет дублером южных направлений Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Об этом на своем сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, существенные изменения заметят пассажиры оранжевой ветки метро — "Теплый Стан" перестанет быть главным пересадочным пунктом для жителей Новой Москвы. Это разгрузит юг оранжевой ветки. Кроме того, уменьшится загруженность на Калужском шоссе, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте.

До Троицка метро будет идти под землей, кроме отрезка от "Сосенок" до "Десеновское". Будут открыты шесть станций. Пока они носят рабочие названия — "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк".