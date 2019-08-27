ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа неожиданная причина возникновения "квалификационной ямы" в России

15:07
  • вторник
  • 27 августа 2019

Эксперт знает, как из нее выбраться

Президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин рассказал, как миллионы россиян могут выбраться из "квалификационной ямы", в которой они оказались из-за стремительных изменений на рынке труда. 
Специалисты без работы: около 34 миллионов россиян попали в "кадровую яму"

По данным международной консалтинговой компании BCG и World Skills, компетенции 33,9 миллиона граждан России оказались избыточными или недостаточными для занимаемой должности. Это произошло в ходе развития современных технологий, искусственного интеллекта и робототехники. Огромное количество специалистов с высшим образованием не могут устроиться на работу, а работодатели годами ищут сотрудников на ключевые должности. 

По мнению Романа Алехина, такая ситуация сложилась из-за возникшего в России культа высшего образования. Наличие диплома у нас считается обязательным условием для того, чтобы "состояться в жизни". "Соответственно, люди часто идут в вузы только для того, чтобы формально получить диплом, не обращая особого внимания на то, что этот диплом дает. Причем национальная система образования такое положение вещей поддерживает", - заявил Алехин в разговоре с ТВЦ.RU. 

Чтобы вызволить россиян из "квалификационной ямы", необходимо кардинально поменять подходы к социальному планированию и системе образования, считает эксперт. 

"Нужны реальные курсы переподготовки, но такого качества, чтобы после их прохождения человек получал не "корочки", а новую профессию и обладал навыками для осуществления новой трудовой функции. Также необходимо работать с населением, чтобы донести важность изменений: люди должны сами идти на переквалификацию и приспосабливаться к новым реалиям, а не ждать, когда их навыки станут никому не нужными", - сказал глава Ассоциации социальных предпринимателей. 

По данным аналитиков, в "квалификационной яме" (ее также называют "кадровой ямой") очутились 1,3 миллиарда работников по всему миру. Через десять лет их станет на 100 миллионов человек больше. В 2017 году мировой ВВП потерял пять триллионов долларов из-за этой проблемы. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Работа в офисе
Работа в офисе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.