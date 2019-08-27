Названа неожиданная причина возникновения "квалификационной ямы" в России

Эксперт знает, как из нее выбраться

Президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин рассказал, как миллионы россиян могут выбраться из "квалификационной ямы", в которой они оказались из-за стремительных изменений на рынке труда.

По данным международной консалтинговой компании BCG и World Skills, компетенции 33,9 миллиона граждан России оказались избыточными или недостаточными для занимаемой должности. Это произошло в ходе развития современных технологий, искусственного интеллекта и робототехники. Огромное количество специалистов с высшим образованием не могут устроиться на работу, а работодатели годами ищут сотрудников на ключевые должности.

По мнению Романа Алехина, такая ситуация сложилась из-за возникшего в России культа высшего образования. Наличие диплома у нас считается обязательным условием для того, чтобы "состояться в жизни". "Соответственно, люди часто идут в вузы только для того, чтобы формально получить диплом, не обращая особого внимания на то, что этот диплом дает. Причем национальная система образования такое положение вещей поддерживает", - заявил Алехин в разговоре с ТВЦ.RU.

Чтобы вызволить россиян из "квалификационной ямы", необходимо кардинально поменять подходы к социальному планированию и системе образования, считает эксперт.

"Нужны реальные курсы переподготовки, но такого качества, чтобы после их прохождения человек получал не "корочки", а новую профессию и обладал навыками для осуществления новой трудовой функции. Также необходимо работать с населением, чтобы донести важность изменений: люди должны сами идти на переквалификацию и приспосабливаться к новым реалиям, а не ждать, когда их навыки станут никому не нужными", - сказал глава Ассоциации социальных предпринимателей.

По данным аналитиков, в "квалификационной яме" (ее также называют "кадровой ямой") очутились 1,3 миллиарда работников по всему миру. Через десять лет их станет на 100 миллионов человек больше. В 2017 году мировой ВВП потерял пять триллионов долларов из-за этой проблемы.