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Макрон признал поражение Запада в противостоянии с Россией

15:19
  • вторник
  • 27 августа 2019

Парижу необходимо срочно налаживать отношения с Москвой

Россия необходима западному миру. Парижу надо срочно налаживать отношения с Москвой, так как эпохе западного доминирования в мире пришел конец, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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Откровенное высказывание прозвучало на встрече французского лидера с послами Пятой республики. По словам Макрона, уже предприняты практические шаги – в ближайшие дни в Москву отправятся главы МИДа и Минобороны.

"Партнерство с Россией необходимо нам для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. Отталкивание России от Европы было бы огромной стратегической ошибкой", - заявил Эммануэль Макрон.

Французский лидер признал, что эпоха доминирования Запад на мировой арене подошла к концу. В первый ряд выдвинулись Китай и Россия, которая добивается большого успеха благодаря своей новой стратегии.

Макрон подчеркнул, что Парижу необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Москвой. В противном случае Европе останется с "напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны", приводит слова французского лидера ТАСС.

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