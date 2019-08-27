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Зеленский нашел замену Гройсману

15:28
  • вторник
  • 27 августа 2019

На Украине сменится премьер-министр

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить парламенту на пост премьер-министра кандидатуру Алексея Гончарука, заместителя руководителя офиса главы государства страны.
Украинский премьер Гройсман переметнулся в лагерь противника

Официальное совещание по кандидатурам других членов правительства состоится 28 августа, однако украинские источники дают 100% гарантию, что Гончарук займет кресло премьера.

"Сейчас чиновник активно входит в курс дела и сопровождает Зеленского в рабочих поездках и на совещаниях, посвященных экономическим вопросам", - цитирует собеседника СМИ агентство URA.RU.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский, которого считают наставником Зеленского, заявил, что на пост премьер-министра Украины претендуют Гончарук и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

На данный момент на посту главы правительства Украины находится Владимир Гройсман. Он занял кресло премьера в 2016 году, сменив Арсения Яценюка.

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