Назван самый популярный российский фильм XXI века

Стали известны предпочтения россиян

Специалисты сервиса "Кино Mail.ru" проанализировали популярность российских фильмов, снятых в нынешнем столетии. Как оказалось, больше всего зрителей оценили спортивную драму "Легенда №17".

"У зрителей в возрасте 25-34 лет можно обнаружить больше социально-философских драм и военных фильмов, таких как "Левиафан" Андрея Звягинцева и "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого", - приводит "Газета.Ru" сообщение сервиса. При этом у более молодой категории зрителей в приоритете – комедии и экшены, а у более возрастной – драмы.

Месяцем ранее американское издание Indie Wire составило рейтинг ста лучших фильмов за последнее десятилетие. Первое место досталось картине "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса – на ее счету три премии "Оскар". Российских фильмов в этом рейтинге не оказалось.

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