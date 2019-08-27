"Неземной красоты девочка": фото 17-летней внучки Михалкова вызвало фурор

Родственница режиссера празднует день рождения

Татьяна Михалкова, супруга режиссера Никиты Михалкова, показала редкое фото своей внучки Натальи, которой 27 августа исполнилось 17 лет.

"Наташенька, поздравляю с 17-летием! Мы тебя все очень любим!" - написала Татьяна Михалкова в Instagram, выложив снимок, на котором Наталья стоит в соломенной шляпе, с оголенными плечами и развивающимися на ветру волосами. На другой фотографии Татьяна Михалкова и Наташенька позируют возле старого дерева.

Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям и восхитились внешностью девушки, которая своей мягкой красотой напоминает о тургеневских героинях. Многие подписчики считают, что Наташа выросла копией своей бабушки. Девушка увлекается модой и живописью, причем сама пишет картины.

- Красавица.

- Неземной красоты девочка.

- Фотографии супер.

Напомним, что у Никиты Михалкова осталось четверо детей от двух браков. 17-летняя Наталья - дочь Артема, младшего сына режиссера. В 2013 году Артем развелся с матерью своей дочери. Всего у Михалкова 10 внуков и один правнук.