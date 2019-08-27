ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Неземной красоты девочка": фото 17-летней внучки Михалкова вызвало фурор

15:45
  • вторник
  • 27 августа 2019

Родственница режиссера празднует день рождения

Татьяна Михалкова, супруга режиссера Никиты Михалкова, показала редкое фото своей внучки Натальи, которой 27 августа исполнилось 17 лет. 
"Занесли инфекцию": врачи едва не сгубили Михалкова

"Наташенька, поздравляю с 17-летием! Мы тебя все очень любим!" - написала Татьяна Михалкова в Instagram, выложив снимок, на котором Наталья стоит в соломенной шляпе, с оголенными плечами и развивающимися на ветру волосами. На другой фотографии Татьяна Михалкова и Наташенька позируют возле старого дерева. 

Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям и восхитились внешностью девушки, которая своей мягкой красотой напоминает о тургеневских героинях. Многие подписчики считают, что Наташа выросла копией своей бабушки. Девушка увлекается модой и живописью, причем сама пишет картины. 

- Красавица.

- Неземной красоты девочка.

- Фотографии супер.

Напомним, что у Никиты Михалкова осталось четверо детей от двух браков. 17-летняя Наталья - дочь Артема, младшего сына режиссера. В 2013 году Артем развелся с матерью своей дочери. Всего у Михалкова 10 внуков и один правнук. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Никита Михалков
Никита Михалков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.