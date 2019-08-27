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Битва за кнопку: следователи опечатали компьютеры в Верховной раде

15:48
  • вторник
  • 27 августа 2019

Спикер парламента обвинил власти в "рейдерстве"

Центр управления системой голосования в Верховной раде Украины опечатан. В парламенте орудует Государственное бюро расследований. Оперативные действия предприняты из-за скандала, связанного с попыткой руководства Рады ввести техническое новшество в процесс голосования – сенсорную кнопку.
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Чем так приглянулась кнопка украинским депутатам – за всем шумом, который поднят вокруг этой проблемы, непонятно. Однако в ГБР подчеркивают, что законом такой конструктивный элемент в системе не предусмотрен – так что, если его внедрят, это поставит под сомнение легитимность всех законов, принятых парламентом. А кое-кто уже пытался провести испытания кнопки, так что следователям пришлось вмешаться, чтобы предотвратить "дальнейшие незаконные действия".

Действия ГБР и Службы безопасности Украины возмутили спикера Верховной рады Андрея Парубия. Он обвинил новые украинские власти в "рейдерском подходе", пишет "РБК-Украина".

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