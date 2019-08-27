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Как нельзя лечить солнечные ожоги

15:55
  • вторник
  • 27 августа 2019

Главный педиатр Москвы советует не прибегать к советам народной медицины

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов назвал мифом эффективное лечение солнечных ожогов сметаной (кефир и овсянка тоже не подойдут). Врач рекомендовал не прибегать к советам народной медицины.

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"Это совершенно неэффективно! Есть специальные препараты, которые лучше брать с собой и использовать при солнечных ожогах после долговременного пребывания на солнце", - заявил он.

Родителям Османов посоветовал ограничить нахождение детей под открытыми лучами солнца. Самый оптимальный период – это время до 10:00 и после 17:00, отметил он.

Как передает АГН "Москва", педиатр также не рекомендовал москвичам брать ребенка в отпуск меньше, чем на две недели. "Не имеет значения, куда запланирована поездка – на дачу или за рубеж, адаптация ребенка занимает не менее 14 дней", - объяснил Османов.

Ранее ученые перечислили пять основных признаков, которые появляются на ранних стадиях рака кожи.

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