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Путин показал Эрдогану лимузин Aurus (видео)

16:04
  • вторник
  • 27 августа 2019

Турецкая делегация автомобилем заинтересовалась

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган во вторник посмотрели за полетами российских самолетов и вертолетов. В небо над Жуковским поднялись Ми-38, Су-57, а также опытный образец пассажирского самолета МС-21-300.

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Затем президенты России и Турции осмотрели экспозицию авиасалона. Путин показал Эрдогану российский вертолет "Ансат Aurus", а также серебристый седан Aurus. Турецкая делегация поинтересовалась, сколько стоит автомобиль.

— 18 миллионов рублей, - ответил глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Это подарок, бесплатно, - заметил Путин. Эрдоган в ответ заулыбался. Видео общения президентов публикует ТВЦ.RU.

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