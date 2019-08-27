"За меня заплатишь?" Путин накормил Эрдогана мороженым

Президент угостил всех желающих

Владимир Путин не стал изменять традиции и на авиасалоне МАКС купил мороженое. Вместе с российским президентом к холодильнику подошел турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Видео публикует ТВЦ.RU.

Путин поинтересовался у продавца, какое у нее есть мороженое, а затем спросил у Эрдогана, что он предпочитает. Тот захотел ванильное мороженое.

— Давайте ванильное, в стаканчике. А мне вот это, - сказал Путин, указав на шоколадное и сливочное, — Давайте и то и другое.

— За меня тоже заплатишь? - спросил обеспокоенно Эрдоган через переводчика.

— Конечно заплачу, ты же гость у меня, - с улыбкой ответил президент России.

За мороженое с Путина попросили 210 рублей. Он протянул продавцу 5000 рублей. Сдачу государства попросил отдать главе Минпромторга Денису Мантурову.

— Ему отдайте. На развитие авиации, - пошутил Путин.

Попробовав мороженое, президент передумал и предложил на сдачу купить его всем желающим. Первым к холодильнику подошел глава Минобороны Сергей Шойгу и взял сразу две штуки.