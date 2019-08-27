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Lada рулит: украинцы пересели на "вражеские" автомобили

16:36
  • вторник
  • 27 августа 2019

Успешно продаются даже старые модели

Самый популярный автомобиль на Украине – Lada. Эксперты подсчитали, сколько машин разных производителей было продано в Незалежной со времен развала СССР.
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Исследование провели аналитики украинской компании Auto Consulting и эксперты AC Heritage. По их данным, лидирует с большим отрывом российский АвтоВАЗ – моделей этого производителя продано около миллиона.

Запорожский автомобилестроительный завод на втором месте, "бронза" досталась южнокорейскому производителю Daewoo.

Показательна и тройка бестселлеров украинского автомобильного рынка. Это Lada Samara,  "Жигули" и Daewoo Lanos, передает РИА Новости.

При этом, напомним, администрация прежнего президента Украины Петра Порошенко неоднократно заявляла, что Незалежной следует оборвать все экономические связи со "страной-агрессором" - именно так назвали Россию в Верховной раде.

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