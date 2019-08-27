Собянин: городские доплаты к пенсиям будут повышены с 1 сентября

Доплаты к пенсиям получат более полутора миллионов столичных жителей

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил повышение с 1 сентября городских доплат к пенсии. Об этом стало известно во вторник по итогам заседания президиума правительства Москвы.

На своей странице в Twitter мэр столицы отметил, что перерасчет выплат пройдет по обычному графику в первой декаде следующего месяца.

С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них - впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 27, 2019

О повышении городских доплат к пенсиям Собянин рассказал в ходе встречи с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде 21 августа.