ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: городские доплаты к пенсиям будут повышены с 1 сентября

16:18
  • вторник
  • 27 августа 2019

Доплаты к пенсиям получат более полутора миллионов столичных жителей

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил повышение с 1 сентября городских доплат к пенсии. Об этом стало известно во вторник по итогам заседания президиума правительства Москвы.

На своей странице в Twitter мэр столицы отметил, что перерасчет выплат пройдет по обычному графику в первой декаде следующего месяца.

О повышении городских доплат к пенсиям Собянин рассказал в ходе встречи с членами окружного совета ветеранов в Зеленограде 21 августа. 

Новости по теме
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.