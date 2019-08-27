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Собянин утвердил тарифы на проезд в МЦД

16:33
  • вторник
  • 27 августа 2019

Благодаря новой тарифной системе при поездках по столице пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%

Президиум правительства Москвы утвердил тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа на линиях первых двух Московских центральных диаметров "Одинцово - Лобня" и "Нахабино - Подольск", которые вступят в строй в конце года. Решение согласовано с правительством Московской области.

Благодаря этой тарифной сетке пассажиры смогут экономить на проезде до 50 процентов, а жители ближнего Подмосковья - до 75 процентов.

Предусмотрены три тарифные зоны. "Центральная "- в пределах территории Москвы, в том числе за МКАД. Цена поездки по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". В настоящее время это 38 рублей.

Зона "Пригород" - от границ Москвы до конечных станций МЦД - по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" - это 45 рублей.

И зона "Дальняя". Она начинается за границами МЦД. 45 рублей плюс 23 рубля за каждую зону вне пределов диаметра. При этом для всех трех зон центральных диаметров действует бесплатная пересадка на метро и МЦК. Бумажные билеты типа "Единый" на МЦД действовать не будут.

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