Фестиваль "PROлето" стартует 31 августа на проспекте Сахарова и ВДНХ

Исполнителей выбирали сами москвичи на портале "Активный гражданин"

Молодежный фестиваль "PROлето" пройдет на проспекте Сахарова и ВДНХ с 31 августа по 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

31 августа по инициативе Российского союза молодежи с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой концерт. Со сцены выступят популярные исполнители российской эстрады. В этот же день с 19:00 до 23:00 перед аркой главного входа на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля.

Артистов выбрали сами москвичи с помощью портала "Активный гражданин".