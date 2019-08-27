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Высокий класс: Путин оценил действия экипажа МКС

16:54
  • вторник
  • 27 августа 2019

Президент уверен, что космонавты – пример для российской молодежи

В ситуации со стыковкой Международной космической станции не все прошло штатно. Однако космонавты ее исправили, показав, как обычно, высокий класс, отметил Владимир Путин. Президент России связался по телемосту с российскими космонавтами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым, которые сейчас на борту МКС.
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"Знаем, что ситуация в чем-то была и нештатной. Но, как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой. Надеюсь, что все пойдет дальше, как у нас говорят в России, как по маслу - но все это движение "как по маслу" зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов, как вы", - оценил подготовку экипажа МКС президент.

Стыковку корабля "Союз МС-14", на борту которого находился робот "Федор", с Международной космической станцией завершили утром 27 августа. Это была вторая попытка – после неудачи в минувшую субботу.

Российский лидер беседовал с космонавтами Скворцовым и Овчининым в павильоне "Роскосмоса" на международном авиасалоне МАКС, куда Путин прибыл вместе с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, передает ТАСС. Президент надеется, что робот "Федор" станет хорошим помощником экипажу станции.

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