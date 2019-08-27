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Власти Москвы оспорили решение суда об отказе в митинге 31 августа

16:49
  • вторник
  • 27 августа 2019

Ранее Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии к мэрии

Столичные власти оспорили решение Тверского суда, признавшего незаконным отказ Либертарианской партии в согласовании митинга в центре города 31 августа. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности Василия Олейника.

Ранее иск об оспаривании отказа в согласовании шествия к правительству Москвы подали члены Либертарианской партии России, среди которых Игорь Ефремов и Дмитрий Захватов.

Московские власти не согласовали акции 31 августа из-за запланированных на этот день мероприятий, приуроченных ко Дню знаний. Так, на проспекте Академика Сахарова состоится общегородской молодежный фестиваль "PROлето". Заявителям была предложена другая дата — 25 августа, однако она их не устроила.

Ранее ТАСС сообщал, что суд обязал мэрию найти другую площадку для шествия либертарианцев.

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