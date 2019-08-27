В канун Дня знаний на проспекте Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль "PROлето"

Фестиваль стартует в конце августа

В Москве 1 августа состоится общегородской фестиваль "PROлето", посвященный Дню знаний и завершению лета. Анонс мероприятия на своей странице во "ВКонтакте" дал Российский союз молодежи (РСМ).

"На заключительном летнем молодежном open-air фестивале выступят Мот, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Rasa, Алексей Воробьев, Elvira T, Дискотека авария, Dava, Sabi Miss, Кристина Си, "Против правил", Алексеев и многие другие. Хэдлайнер вечера – Jason Derulo. А настроение зрителям поднимут резиденты Comedy Club", - говорится в сообщении.

Там отметили, что на время мероприятия проспект Академика Сахарова превратится в площадку уличных видов спорта. "Каждый желающий сможет опробовать сапборд, слек лайн, увидеть выступления мастеров панна-футбола и паркура, а также узнать все о техниках воркаута и гонках на памп-треке", - добавили в РСМ.

Ранее сообщалось, что молодежный фестиваль "PROлето" пройдет на проспекте Сахарова и ВДНХ с 31 августа по 1 сентября. Артистов выбрали сами москвичи с помощью портала "Активный гражданин".