ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В канун Дня знаний на проспекте Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль "PROлето"

17:13
  • вторник
  • 27 августа 2019

Фестиваль стартует в конце августа

В Москве 1 августа состоится общегородской фестиваль "PROлето", посвященный Дню знаний и завершению лета. Анонс мероприятия на своей странице во "ВКонтакте" дал Российский союз молодежи (РСМ).

"На заключительном летнем молодежном open-air фестивале выступят Мот, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Rasa, Алексей Воробьев, Elvira T, Дискотека авария, Dava, Sabi Miss, Кристина Си, "Против правил", Алексеев и многие другие. Хэдлайнер вечера – Jason Derulo. А настроение зрителям поднимут резиденты Comedy Club", - говорится в сообщении.

Там отметили, что на время мероприятия проспект Академика Сахарова превратится в площадку уличных видов спорта. "Каждый желающий сможет опробовать сапборд, слек лайн, увидеть выступления мастеров панна-футбола и паркура, а также узнать все о техниках воркаута и гонках на памп-треке", - добавили в РСМ.

Ранее сообщалось, что молодежный фестиваль "PROлето" пройдет на проспекте Сахарова и ВДНХ с 31 августа по 1 сентября. Артистов выбрали сами москвичи с помощью портала "Активный гражданин".

Главное сегодня
Отдыхающие люди
Отдыхающие люди
Посетители ВДНХ
Посетители ВДНХ
Посетители ВДНХ
Посетители ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.