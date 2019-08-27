Униженному Макрону предложили извиниться перед президентом Бразилии

Бразильский лидер счел себя оскорбленным

Эммануэлю Макрону предложили извиниться перед Жаиром Болсонару. Президент Бразилии счел себя оскорбленным после скандальной заочной переписки двух лидеров в соцсетях.

"Для начала, господину Макрону стоило бы отказаться от своих оскорблений в мой адрес. Во-первых, он назвал меня лжецом. А во-вторых, насколько я осведомлен, он ставит под вопрос наш суверенитет над Амазонией", - заявил бразильский лидер.

А пока власти южноамериканской страны отказываются принять финансовую помощь, которую выделила им G7 на борьбу с лесными пожарами. "Сперва извинения, затем предложение, а потом я отвечу", - подвел итог Болсонару в беседе с журналистами.

Напомним, история приобрела скандальный характер накануне, когда один из подписчиков бразильского президента оставил на его официальной странице в Facebook фотоколлаж. На снимках изображены лидеры Бразилии и Франции с супругами. "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару", - написал пользователь, добавив, что Макрон просто завидует своему коллеге. Бразильский лидер отреагировал на пост репликой: "Не унижай парня, ха-ха".

Французский президент после этой публикации назвал ситуацию "грустной" и предположил, что народу Бразилии стыдно за своего лидера. Болсонару, в свою очередь, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что не оскорблял Брижит Макрон – напротив, просил подписчиков не оставлять подобных комментариев, передает РИА Новости.