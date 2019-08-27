Макрон объявил об ослаблении Запада

Президент Франции считает, что западному доминированию в мире пришел конец

Запад должен переосмыслить свои отношения с Москвой. В противном случае построить новую архитектуру безопасности в Европе не получится. Об этом заявил во вторник президент Франции. Эммануэль Макрон также подчеркнул, что эпоха западного доминирования завершается, передает "ТВ Центр".

"Мы видим конец западной гегемонии в мире. Геополитические обстоятельства меняются. На международной арене происходит укрепление новых держав. Китай выдвинулся в первый ряд. Россия добивается большего успеха в своей стратегии. Европейский континент никогда не будет стабильным, мы никогда не будем в безопасности, если не придем к более мирным отношениям с Россией", - заявил Макрон.

Громкое заявление прозвучало на следующий день после окончания саммита "Большой семёрки", участникам которого не удалось договориться ни по одному из ключевых вопросов. Главным камнем преткновения стало предложение Дональда Трампа о возрождении формата G8 и возвращении туда России. Однозначной поддержки у своих коллег американский президент не нашёл. Что можно считать ещё одним подтверждением того, что Вашингтон стремительно теряет своё влияние на партнёров.

О конце однополярного мира ещё в 2007 году говорил Владимир Путин. Выступая на Мюнхенской конференции, президент России подчеркнул, что такая модель не только неприемлема, но и в принципе невозможна.