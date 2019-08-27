У России появилось пять новых островов

Гидрографы Северного флота открыли новые острова в Арктике

Сразу пятью новыми островами пополнилась территория России. Об этом во вторник заявила пресс-служба Северного флота.

Как следует из сообщения, военные гидрографы в ходе комплексной экспедиции в Арктику подтвердили открытие ранее замеченных из космоса объектов в Карском море. Они находятся в бухте Визе на побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена), передает "ТВ Центр".

Площадь островов варьируется от 900 до 54,5 тысяч квадратных метров. Специалисты флота провели топографическую съемку территорий, подробно их описали и сфотографировали.