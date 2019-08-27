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Депардье получил от Лукашенко участок на Минском море

18:07
  • вторник
  • 27 августа 2019

В соседях у знаменитого француза – биатлонистка Домрачева

Жерар Депардье получил от Александра Лукашенко землю. Участок на берегу Заславского водохранилища, которое также называют Минским морем, решением президента Белоруссии выделен французскому актеру в аренду на 99 лет.
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15 соток предназначены для строительства жилого дома. Стоимость аренды для Депардье составит 132 белорусских рубля в год – это примерно 65 долларов.

По данным белорусского портала TUT.by, 70-летнему актеру деревня Лапоровичи понравилась еще в 2017 году. Жерар Депардье тогда приезжал на Минский винный завод, а в Лапоровичах останавливался на ночлег. Знаменитый француз тогда заявил, что хотел бы здесь построить дом. А Александр Лукашенко распорядился выделить актеру участок для строительства.

В соседях у Жерара Депардье будут известная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский. Неподалеку живут и другие спортсмены - футболисты Виталий Радионов и Александр Юревич, а также биатлонист Сергей Новиков.

Напомним, Депардье получил российское гражданство. Президент России Владимир Путин подписал указ 1 января 2013 года. Гражданство Франции актер также сохранил.

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