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Путин обсудил с Эрдоганом совместную работу над Су-57

18:34
  • вторник
  • 27 августа 2019

Турецкого лидера заинтересовал самолет пятого поколения

Сотрудничество России и Турции в производстве военной техники может распространиться не только на Су-35, но и на Су-57. Об интересе турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к перспективному истребителю пятого поколения рассказал на пресс-конференции президент России Владимир Путин.
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"Поговорили о сотрудничестве по Су-35 и о возможной работе даже по новому самолету Су-57. У нас возможностей много, мы продемонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы", - отметил российский лидер.

По словам Путина, турецких партнеров заинтересовало многое из того, что показано на авиакосмическом салоне МАКС.  При этом Анкара готова выступить не только в качестве покупателя – речь может идти и о совместном производстве. Российская сторона к этому готова, этот вопрос будет обсуждаться, приводит слова российского лидера ТАСС.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа посетили авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском – и, в частности, осмотрели самолет Су-57. Турецкий лидер поинтересовался, можно ли купить истребитель пятого поколения – на что получил утвердительный ответ.

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