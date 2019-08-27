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Лукашенко отказался ехать в Польшу из-за Путина

19:25
  • вторник
  • 27 августа 2019

Мероприятие посвящено 80-й годовщине начала Второй мировой войны

Мероприятие, посвященное началу Второй мировой войны, пройдет в Польше без участия президента Белоруссии. Александр Лукашенко отказался от приглашения польского лидера Анджея Дуды.
Депардье получил от Лукашенко участок на Минском море

Причина, как сообщают источники в Минске, в том, что Варшава не пригласила президента России Владимира Путина. В результате, как пишет издание Rzeczpospolita, на памятном мероприятии не будет не только Лукашенко, но и ни одного высокопоставленного белорусского политика. Страну представит посол.

Мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, пройдут в Польше 1 сентября. Российскому президенту приглашения не направили. Варшава мотивировала это тем, что "неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу".

А вот Александра Лукашенко пригласили. Польшу планируют посетить канцлер Германии Ангела Меркель, делегация Украины и президент США Дональд Трамп, сообщает EADaily.

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