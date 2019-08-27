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Атака дронов: беспилотники приспособили для охоты на морских чудовищ

20:13
  • вторник
  • 27 августа 2019

Изобретение спасет жизни до 2 тысяч человек в год

Дроны обеспечат безопасность отдыхающих в Австралии. Беспилотные аппараты оснастили искусственным интеллектом, который способен различать до 16 типов живых существ, обитающих в океане – с точностью до 93%.
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Особенно актуален вопрос безопасности на пляжах австралийского штата Квинсленд. Большую опасность для купальщиков здесь представляют гребнистые крокодилы. Эти доисторические чудовища распугали даже белых акул. Гигантские рептилии достигают семи метров в длину при массе до двух тонн – и оказавшегося на ее пути человека считают своей законной добычей.

По официальным данным, ежегодно в пасти крокодилов гибнут до 2 тысяч австралийцев. Однако большинство смертей просто не регистрируются. По оценкам экспертов, в Австралии - в основном на севере страны - обитают около 200 тысяч крокодилов.

Устройства для слежения за опасными морскими обитателями разработала компания Little Ripper Group в сотрудничестве с технологическим университетом штата Квинсленд. Дроны, обнаружив крокодила или акулу, включают сирену, начинают работать громкоговорители. Купальщикам с воздуха сбрасываются средства спасения. По мнению экспертов,  речь идет о новинке с большими перспективами применения на практике. Они уверены, что применение дронов-спасателей повысит общественную безопасность, сообщает BBC.

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