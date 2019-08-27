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"Теракт": спикера Верховной рады обвинили в организации поджога Дома профсоюзов

20:28
  • вторник
  • 27 августа 2019

Делом занялось ГБР

Уголовное дело заведено в отношении спикера Верховной рады Украины. Андрея Парубия обвиняют в причастности к массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
Одесса живет в режиме "третьей оккупации"

Заявление в Государственное бюро расследований подал юрист Андрей Портнов - бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. Он считает, что Парубий причастен к организации массовых беспорядков, причинивших гибель людей, "осуществлении террористического акта - применения оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения".  

Как сообщил Портнов в своем Telegram-канале, в ГБР заявление приняли, в рамках открытого дела будет проведены следственные действия. Юрист уверен, что расследование станет "маркером" для новой украинской власти и правоохранительных органов.

"Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы", - написал Портнов.

Трагедия произошла в Одессе 2 мая 2014 года. После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Однако радикалы стянули в город значительные силы, разгромили лагерь активистов, заставили их укрыться в Доме профсоюзов и подожгли здание. Пытавшихся спастись расстреливали. В огне погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

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