"Мой район": как изменился Северный

Территория отдыха - так теперь называют Северный

Самой северной станцией московского метро вскоре станет "Физтех", конечная Люблинско-Дмитровской линии. Ее открытие запланировано в 2022-м году. При прокладке путей будет использована заброшенная железнодорожная ветка, ведущая от станции "Бескудниково" Савеловского направления МЖД под трассой МКАД к бывшему поселку Северный. Сейчас это полноправный район Москвы, в котором живет почти сорок тысяч человек. Кроме всего прочего, там есть конно-спортивный комплекс и технопарк.

Подробнее - в репортаже Натальи Тарасовой.