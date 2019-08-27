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"Мой район": как изменился Северный

22:41
  • вторник
  • 27 августа 2019

Территория отдыха - так теперь называют Северный

Самой северной станцией московского метро вскоре станет "Физтех", конечная Люблинско-Дмитровской линии. Ее открытие запланировано в 2022-м году. При прокладке путей будет использована заброшенная железнодорожная ветка, ведущая от станции "Бескудниково" Савеловского направления МЖД под трассой МКАД к бывшему поселку Северный. Сейчас это полноправный район Москвы, в котором живет почти сорок тысяч человек. Кроме всего прочего, там есть конно-спортивный комплекс и технопарк.

Подробнее - в репортаже Натальи Тарасовой.

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