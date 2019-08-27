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Путин побывал на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills

22:50
  • вторник
  • 27 августа 2019

Среди лауреатов форума российская инновационная палатформа "1С: Предприятие".

Во вторник в Казани проходит церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2019.  Его участниками стали 1300 молодых специалистов из 63-х стран. Они соревновались в 56 профессиях, объединённых в шесть блоков: информационные технологии, транспорт, промышленность, строительство, сфера услуг и дизайн. Кульминацией сегодняшнего торжества стало награждение победителей. Помимо золотых, серебряных и бронзовых медалей были вручены награды "за высшее мастерство" и "лучший представитель страны".

Момент, когда можно выдохнуть - сложное испытание позади. Айгуль и Кирилл – участники от России – соревновались на площадке "Программные решения для бизнеса". И свои решения писали на платформе "1С", передает "ТВ Центр".

"Программа помогает разрабатывать многие решения быстрее, чем все остальные.  За счет автоматизации процессов, которые нужно делать вручную другим программистам", - рассказал победитель WorldSkills Кирилл Павкин.

Построить диаграмму, провести учет склада или обеспечить коммуникацию между сотрудниками – на 19 языках система поможет соединить все процессы и подстроить под конкретный бизнес.

На платформе можно создать не только компьютерную программу, но и отдельное мобильное приложение. И участники WorldSkills показали, что российская разработка вполне подходит для этого и может встать в один ряд с другими мировыми гигантами в этой области.

Наряду с традиционными зарубежными решениями и "1С" - впервые на мировом чемпионате. Среди участников и экспертов сессии – Финляндия, Казахстан, Корея, Филиппины, Малайзия. Именно этот стенд - в числе самых посещаемых иностранными гостями площадок WorldSkills.

"Когда система сделана на платформе "1С: Предприятие" - это, во-первых, дает очень высокую гибкость и это очень важно в странах с развивающейся экономикой, когда быстро меняются бизнес-процессы и бизнес-процессы являются конкурентным преимуществом", - отметил директор фирмы "1С" Борис Нуралиев.

И этим преимуществом уже пользуются полтора миллиона предприятий по всему миру.

Елена Макарова и Тимур Ахмедов, "ТВ Центр", Казань.

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Церемония закрытия чемпионата WorldSkills
Церемония закрытия чемпионата WorldSkills
Владимир Путин на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills
Владимир Путин на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills
Церемония закрытия чемпионата WorldSkills
Церемония закрытия чемпионата WorldSkills
Участники чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
Программист
Программист
Стенд компании 1С
Стенд компании 1С
Участники чемпионата Worldskills
Участники чемпионата Worldskills
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