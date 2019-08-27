Путин побывал на церемонии закрытия чемпионата WorldSkills

Среди лауреатов форума российская инновационная палатформа "1С: Предприятие".

Во вторник в Казани проходит церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. Его участниками стали 1300 молодых специалистов из 63-х стран. Они соревновались в 56 профессиях, объединённых в шесть блоков: информационные технологии, транспорт, промышленность, строительство, сфера услуг и дизайн. Кульминацией сегодняшнего торжества стало награждение победителей. Помимо золотых, серебряных и бронзовых медалей были вручены награды "за высшее мастерство" и "лучший представитель страны".

Момент, когда можно выдохнуть - сложное испытание позади. Айгуль и Кирилл – участники от России – соревновались на площадке "Программные решения для бизнеса". И свои решения писали на платформе "1С", передает "ТВ Центр".

"Программа помогает разрабатывать многие решения быстрее, чем все остальные. За счет автоматизации процессов, которые нужно делать вручную другим программистам", - рассказал победитель WorldSkills Кирилл Павкин.

Построить диаграмму, провести учет склада или обеспечить коммуникацию между сотрудниками – на 19 языках система поможет соединить все процессы и подстроить под конкретный бизнес.

На платформе можно создать не только компьютерную программу, но и отдельное мобильное приложение. И участники WorldSkills показали, что российская разработка вполне подходит для этого и может встать в один ряд с другими мировыми гигантами в этой области.

Наряду с традиционными зарубежными решениями и "1С" - впервые на мировом чемпионате. Среди участников и экспертов сессии – Финляндия, Казахстан, Корея, Филиппины, Малайзия. Именно этот стенд - в числе самых посещаемых иностранными гостями площадок WorldSkills.

"Когда система сделана на платформе "1С: Предприятие" - это, во-первых, дает очень высокую гибкость и это очень важно в странах с развивающейся экономикой, когда быстро меняются бизнес-процессы и бизнес-процессы являются конкурентным преимуществом", - отметил директор фирмы "1С" Борис Нуралиев.

И этим преимуществом уже пользуются полтора миллиона предприятий по всему миру.

Елена Макарова и Тимур Ахмедов, "ТВ Центр", Казань.